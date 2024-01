Per il broker Torzi rinviata l'udienza preliminare a Milano

E' stata aggiornata al 19 gennaio l'udienza preliminare, davanti al gup di Milano Patrizia Nobile, nel procedimento che vede imputato, assieme ad altre cinque persone, il broker Gianluigi Torzi, fermato due giorni fa a Dubai. Procedimento che ipotizza una serie di "operazioni simulate e artificiose concretamente idonee - come si legge nel capo di imputazione, formulato dal pm Stefano Civardi - a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Aedes Siiq spa", una società di investimento immobiliare quotata alla Borsa di Milano.

Oggi l'udienza preliminare è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile e la posizione di Torzi è stata stralciata per motivi tecnici e poi sarà riunita di nuovo più avanti nel procedimento con quelle degli altri imputati.

Torzi, che era latitante da circa un anno, dopo che la Cassazione aveva detto sì all'arresto chiesto dal pm (era stato negato dal gip Tiziana Gueli), è stato fermato negli Emirati Arabi sulla base del provvedimento cautelare della magistratura milanese. Ora è attesa la richiesta di estradizione da parte del Ministero della Giustizia, che verosimilmente prima dovrà chiedere alcuni atti e una relazione ai pm milanesi. Passeranno alcune settimane, dunque, prima che le autorità degli Emirati decidano di estradarlo.

Intanto, Torzi - così come Danilo Coppola, anche lui fermato negli Emirati nei mesi scorsi e che attende la decisione sull'estradizione prevista per i prossimi giorni - potrà tornare libero in attesa della definizione del procedimento. Per Torzi, inoltre, ripartirà il 17 gennaio anche l'udienza preliminare a suo carico, davanti al gup Lorenza Pasquinelli, per il caso della presunta truffa ai danni della storica società di mutuo soccorso Cesare Pozzo.



