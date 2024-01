Milano-Cortina: Malagò 'pista bob? a fine mese chiusa spy story'

"Da qui a fine mese questa spy story avrà la sua fine". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della questione pista da bob di Milano-Cortina a margine della conferenza stampa per la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori dello sport.

"Il 18 gennaio è una data fissa, obbligata - ha detto ancora Malagò -. Rappresenta il primo dei tre step da qui a fine mese.

Perché in base alle adesioni e proposte delle aziende questa vicenda va avanti, se non ci fossero l'argomento si chiude lì".

Per il 18 gennaio, infatti, è prevista la scadenza del bando in relazione al progetto "Cortina 2 light".

"Dopo c'è un passaggio intermedio il 22 gennaio che è l'assemblea dei fondatori, elemento imprescindibile perché sono l'anima politica- ha spiegato -. Devono prendere atto delle risultanze della nostra relazione da quello che è emerso dal piano B, ovvero i posti vicini, perché nel frattempo stiamo lavorando". "Infine c'è il CdA della Fondazione Milano-Cortina - ha concluso il presidente del Coni - che recepirà tutto questo e trasmetterà a federazioni internazionali e Cio".



