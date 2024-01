La protesta dei Ghisa va in scena alla cerimonia per Savarino

Protesta silenziosa dei sindacati della Polizia locale di Milano durante la commemorazione del vigile Nicolò Savarino, vigile di quartiere in bici travolto e ucciso 12 anni fa da un Suv durante un controllo. I rappresentanti di tutte le sigle sindacali, tranne una il Sulpl, si sono girati di spalle durante l'intervento dell'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e del comandante della Polizia locale Marco Ciacci, in segno di protesta per chiedere più sicurezza per gli agenti. Si sono poi di nuovo girati quando ha preso la parola il fratello di Nicolò Savarino, Carmelo.

"Abbiamo avuto il sostegno dei colleghi di Nicolò, persone speciali e anche dagli stessi cittadini milanesi e ringraziamo la città per questo - ha detto Carmelo - . Ai giovani ghisa che iniziano a fare questo lavoro posso solo consigliare di farlo con tanto orgoglio".

"Non vogliamo che si ripetano le condizioni che hanno portato alla morte di Nicolò - ha detto Amilcare Tosoni della Cisl fp -, cioè che vengano messi in strada agenti, che adesso vengono chiamati agenti di prossimità e non vigili di quartiere ma sono la stessa cosa, da soli, in bicicletta o a piedi senza avere il supporto necessario. I vigili di quartiere non devono svolgere il servizio da soli e su questo c'era stato un accordo ma cambiando il nome l'amministrazione vuole bypassare questo accordo e mettere in strada 150 agenti anche senza esperienza, perché parliamo di neo assunti". La protesta quindi non riguarda la vertenza sindacale per cui è stato proclamato sciopero il 14 gennaio (giorno della partita Milan Roma) e un blocco degli straordinari dal 12 al 16 gennaio, contro la volontà del Comune di aumentare le pattuglie di turno la sera e la notte.

"Siamo in un Paese libero e democratico, si può manifestare il proprio dissenso. Poi ognuno si assume nei contenuti le proprie responsabilità - ha commentato Granelli -. Noi abbiamo fatto una proposta, auspichiamo che anche i sindacati si siedano al tavolo e ci aiutino a costruire una soluzione migliore possibile. Ci sono delle proposte, si lavora ma una cosa è certa: non possiamo non cambiare nulla".



