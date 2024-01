A Milano la mostra fotografica Ombre Alchemiche di Dario Binetti

Dopo il successo delle mostre allestite a Londra nella OXO Tower e a Venezia a Palazzo Zaguri, approda a Milano 'Ombre alchemiche', la nuova mostra di Dario Binetti, a cura della professoressa Tiziana Fuligna, coi testi critici di Luciana Apicella e Nicola De Matteo, oltre al testo della curatrice.

Saranno in mostra una ventina di opere fotografiche stampate su una particolare tela, che è elaborata con vernici acriliche e fondo gesso. La stampa fotografica è realizzata a getto di polveri, successivamente polimerizzate con raggi UV.

Le immagini esposte, realizzate con la collaborazione della compagnia di danza ResExtensa della coreografa Elisa Barucchieri, sono state realizzate in un antico convento di Giovinazzo, a nord di Bari.

La mostra si terrà presso gli spazi espositivi di Theoria, agenzia di comunicazione e marketing di Milano, in via Settala 41, dal 19 gennaio al 3 febbraio, con ingresso libero.

Con questa mostra prosegue l'impegno dell'agenzia volto a presentare l'arte nei luoghi di lavoro sotto l'ombrello del progetto Artheoria.

"Il progetto - ha spiegato Giancarlo Zorzetto, partner di Theoria - è ispirato all'idea di offrire arte in un luogo, i nostri uffici, diverso da quelli tradizionalmente dedicati.

Siamo infatti convinti che dalla 'contaminazione' con mondi diversi da quello del business possano nascere stimoli e idee da utilizzare nel nostro lavoro, Ma crediamo anche che la bellezza ci aiuti a vivere meglio, dentro e fuori l'ufficio".



