Tentato omicidio a coltellate a Chinatown, tre arresti a Milano

La Polizia di Stato, coordinata della Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cinesi di 19, 20 e 31 anni residenti in Italia e ritenuti responsabili in concorso di tentato omicidio aggravato ai danni di un connazionale di 25 anni, avvenuto il 10 aprile 2023 all'interno di un ristorante in via Lomazzo, nella Chinatown di Milano.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, mentre la vittima si trovava nel locale con alcuni amici, è entrato un uomo vestito con abiti neri indossando casco integrale nero che, con un coltello, l'ha colpita più volte al collo e al torace.



Secondo le indagini, dopo aver saputo della presenza della vittima in zona Chinatown, il 20enne l'avrebbe intercettata e seguita, comunicandone la posizione all'interno del ristorante al complice 31enne che l'ha accoltellata per poi fuggire aiutato da una terza persona.



Alla base dell'aggressione ci sarebbero vecchie liti fra la vittima e il 31enne arrestato.

