Problema a carrello su volo per Brindisi, poi atterraggio sicuro

Un problema idraulico al carrello è stato segnalato oggi alle 16.15 alla torre di controllo dell'aeroporto di Brindisi dal comandante di un airbus Ita in arrivo da Milano. Il problema - comunicano i vigili del fuoco allertati dopo la segnalazione - riguardava la possibile "perdita di pressione dell'impianto idraulico in fase di atterraggio". L'emergenza è rientrata dopo pochi minuti e l'aereo è atterrato in sicurezza raggiungendo la postazione di parcheggio indicata. Per eseguire i controlli sul velivolo è stato comunque deciso di tenere a terra l'airbus e di far partire da Bari con un altro aereo i passeggeri che avrebbero duvuto raggiungere Milano da Brindisi.



