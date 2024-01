Molestie alle figlie minori della compagna, condannato a Varese

Un 27enne è stato condannato oggi a 3 anni e 8 mesi dal collegio del Tribunale di Varese, presieduto da Andrea Crema, per violenza sessuale su minore. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, tra il 2018 e il 2019 l'uomo, in più occasioni, aveva abusato delle due figlie, minori di 14 anni, della compagna con la quale viveva. A segnalare il caso furono i responsabili dei Servizi sociali del Comune di residenza, informati, tra l'altro, da una zia alla quale le ragazze avevano confidato le molestie. A processo, con la stessa accusa, c'era anche la madre delle due ragazze: per la Procura la donna, pur sapendo, non avrebbe fatto nulla per impedire le molestie. La madre però è stata assolta dall'accusa.

Il pubblico ministero, Lorenzo Dalla Palma, aveva chiesto sette anni: il collegio ha riconosciuto all'imputato un parziale vizio di mente.



