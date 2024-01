Acca Larentia: quadro antifascista vicino a sede di FdI a Milano

Un quadro "antifascista" è stato affisso, a Milano, nei pressi della sede di Fratelli d'Italia nel centro del capoluogo. L'opera, della street artist Cristina Donati Meyer, si intitola "Cacca Larentia: defascistizziamoci" ed è stato posto in via Masera, una strada alle spalle di corso Buenos Aires 15, dove si trova la sede.

"L'opera - si legge in una nota - richiama lo scandalo dei mille fascisti e del loro show ad Acca Larentia a Roma, sul quale la presidente del Consiglio continua a tacere e il presidente del Senato, Ignazio Benito La Russa derubrica a "ragazzata". Provocatoriamente il murale incorniciato si intitola "Cacca Larentia, defascistizziamoci", con l'auspicio che tali lugubri immagini, che riportano al periodo più buio della storia italiana, non debbano mai più vedersi, e che le organizzazioni neo fasciste e neo naziste siano sciolte e trattate come meritano". Nell'opera sono visibili una selva di braccia nere tese e una mano che spruzza su di loro vernice con i colori dell'arcobaleno.

Sul posto, per i controlli del caso, la Polizia di Stato.



