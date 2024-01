Vasco Brondi, una preghiera rumorosa in 'Un segno di vita'

"Una preghiera rumorosa dedicata a questo presente complesso, ambientata in un paesaggio di bombardamenti e città disastrate per il cambiamento climatico": è 'Un segno di vita', il nuovo singolo di Vasco Brondi, uscito a mezzanotte, come anticipazione del nuovo album - dal medesimo titolo - in arrivo a marzo e al tour di 12 date che partirà in aprile.

A tre anni di distanza da "Paesaggio dopo la battaglia", il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica, Vasco Brondi torna con un brano che è un invito a "scoprire i primi germogli che crescono a Hiroshima dopo la bomba atomica, i fiori che crescono anche nel deserto. Provare a intravedere il futuro, come nelle profezie, la pioggia che fa sparire le strade, la pianura che tornerà un bosco. La cantilena degli esseri umani, costruire e distruggere e poi ricostruire". E cita Calvino, che nel suo 'Le città invisibili' scriveva "adesso più che mai è importante cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio".

Il tour, organizzato e prodotto da IMARTS - International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management, partirà il 5 aprile da The Cage di Livorno per terminare l'8 maggio ai Magazzini Generali di Milano.



