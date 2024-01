Tour nei club in primavera per Cosmo

Cosmo torna a esibirsi dal vivo nei club, accompagnato da una band di quattro elementi, con cui proporrà il materiale inedito che andrà a comporre il suo nuovo album, il quinto.

Non mancheranno, ovviamente, i classici del repertorio del cantautore, produttore e dj riadattati per l'occasione. Il tour partirà il 30 marzo 2024 dal Tuscany Hall di Firenze, farà poi tappa il 2 aprile alle OGR di Torino, il 6 alla Casa della Musica di Napoli, il 9 all'Estragon di Bologna, l'11 all'Alcatraz di Milano, il 18 all'Hall di Padova, il 24 all'Atlantico di Roma, il 26 all'Eremo di Molfetta (Bari) per chiudersi il 30 al Teatro Verdi di Cesena.

Le prevendite sono disponibili dalle 12 di venerdì 12 gennaio, sul sito di DNA concerti.



