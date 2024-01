Si chiamava Faber, viaggio 'personale' nel mondo di De Andrè

Venerdì prossimo, alle 21, al Centro Culturale Francescano Rosetum di Milano, il cantautore genovese Federico Sirianni omaggerà Fabrizio De Andrè con un recital per ricordarne i 25 anni della scomparsa, avvenuta l'11 gennaio 1999.

Sirianni ha avuto l'opportunità di conoscere De Andrè e di incontrarlo nel proprio cammino di vita. E dunque, in questo recital, racconta aneddoti inediti su Faber vissuti in prima persona, e cerca di penetrare nei sottotesti del cantautore in un viaggio che parte da Genova.

"Sul palco del Capannone Rosetum - sottolineano gli organizzatori dell'evento - ci saranno le canzoni di De Andrè, non necessariamente le più famose, ma quelle che riescono forse a esprimere, oltre che l'ormai noto talento, anche la gigantesca umanità di cui era pervaso questo artista unico e irraggiungibile".

Sul palco di Rosetum, oltre alla presenza di Sirianni, ci sarà anche la violinista torinese Elisabetta Bosio.

Cantautore genovese, residente a Torino, Sirianni ha esordito al Premio Tenco nel 1993 (dove è tornato come ospite nell'edizione 2023) ottenendo in seguito diversi premi, tra cui il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi e il Premio Lunezia Doc. Ha pubblicato cinque album.



