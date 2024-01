Pioli, non avrei mai fischiato il fallo di Jimenez

Stefano Pioli storce il naso alle decisioni arbitrali che hanno contraddistinto Milan-Atalanta, il quarto di finale di Coppa Italia vinto dai bergamaschi 2-1. "Dal campo non avrei mai rischiato il fallo di Jimenez", costato invece il rigore dell'1-2. "Non ho avuto la sensazione del contatto, per me non era rigore - dice -. E anche rivedendolo faccio fatica a capire come mai sia stato assegnato e sia stata poi data ragione alla scelta dell'arbitro".

Pioli parla anche del tocco di braccio di Holm in pieno recupero, che sarebbe potuto valere il penalty per il Milan.

"Anche in questo ultimo episodio faccio fatica a comprendere perché non sia andato a rivederlo al Var", dice Pioli di Di Bello.



