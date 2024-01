La Russa con Segre in visita al Memoriale della Shoah

La senatrice a vita Liliana Segre ha invitato lunedì la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che lei stessa presiede, a una visita al Memoriale della Shoah di Milano, estendendo l'invito anche al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Segre farà da guida a La Russa e gli mostrerà il Binario 21, sotto la Stazione Centrale, da cui anche lei venne deportata verso Auschwitz. La visita, prevista in forma privata, avverrà alle 11.30.

La Russa non è il primo presidente del Senato in carica a visitare il Memoriale. Nella scorsa legislatura era stato il turno anche di Elisabetta Casellati. Il memoriale è stato visitato fra gli altri anche dai presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella e da premier come Mario Monti, Giuseppe Conte e Mario Draghi.



