A Milano striscioni per chiedere a Sala 'la città a 30 all'ora'

Nella notte sono comparsi in diverse zone di Milano alcuni striscioni per chiedere al sindaco Giuseppe Sala di accelerare sulla realizzazione della città dove le auto viaggiano a 30 chilometri orari. Gli striscioni bianchi con la scritta 'Milano non ama aspettare, Beppe quando sta città a 30?' sono comparsi tra l'altro nella zona di piazza Duomo, piazza Castello all'Arco della Pace.

"Abbiamo appena appreso che mentre questa notte eravamo in azione a installare striscioni che chiedono a Beppe Sala di fare di Milano una città30 per fermare i morti in strada, un ragazzo di 37 anni in bici perdeva la vita investito e ucciso da una persona alla guida di un'auto - si legge in una nota diffusa dal gruppo di cittadini che ha realizzato la protesta -. Un anno fa Milano, e l'Italia si risvegliavano con le prime pagine, i telegiornali, i social, che in coro dicevano: 'Milano sarà città a 30 all'ora dal primo gennaio '24: il voto del consiglio comunale'".

"Se Beppe Sala ama mettersi al lavoro, come i milanesi, cosa sta aspettando? - concludono -. Dopo un anno di inazione di Sala e Censi ci chiediamo: chi è maggioranza, a Milano? il Consiglio Comunale o Aci Milano e la dinastia La Russa?".



