Più turisti a Varese, 2,4 milioni di pernottamenti nel 2023

Con più di 2,1 milioni di presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere da gennaio a ottobre, e con una previsione complessiva sull'anno di 2,4 milioni di presenze, il 2023 si prepara a diventare l'anno con il maggior numero di pernottamenti in provincia di Varese secondo i numeri dell'Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio.

Il settore turistico della zona, oltre ai laghi e ai siti Unesco, può contare su più di 2mile strutture recettive tra alberghi, bed & breakfast, campeggi, case vacanze e alloggi agrituristici, con una permanenza media che cresce, toccando i 3,5 giorni nell'area dei laghi prealpini e i 3,8 nelle vallate del Nord della provincia.

"I numeri delle presenze, che equivalgono ai pernottamenti, sono di certo importanti ed evidenziano il forte impegno degli operatori" commenta il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, sottolineando anche l'impegno che l'ente sta portando avanti ormai dal 2016 col suo progetto Varese Sport Commission.

"Se per il 2023 le iniziative sportive supportate per il loro rilievo turistico da Camera di Commercio ci hanno rendicontato un budget complessivo di 1 milione e 300mila euro, per il nuovo anno possiamo già contare su tanti eventi ad altissimo profilo.

Eventi - aggiunge Vitiello - che riguardano discipline anche non strettamente collegate a quella caratteristica di 'palestra all'aria aperta' che è propria di Varese e il suo territorio" continua Vitiello, facendo riferimento, in particolare, alla gare di qualificazione della boxe per le Olimpiadi di Parigi, che al palasport di Busto Arsizio dal 4 all'11 marzo metteranno in palio 49 pass.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA