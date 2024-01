Il Comune cerca mille volontari per il censimento dei clochard

Il Comune di Milano cerca circa mille volontari per realizzare la quinta rilevazione sui senza fissa dimora della città, 'Raccontami2024' che si terrà a partire dal 12 febbraio in collaborazione con la Fondazione 'Ing. Rodolfo Debenedetti' e numerose realtà del privato sociale. L'obiettivo, come spiega il Comune, è contare e intervistare le persone senza fissa dimora presenti nel territorio della città di Milano per fornire una fotografia attuale del fenomeno e costruire risposte adeguate ai loro bisogni.

"Se la rilevazione dello scorso giugno ci ha fornito dati molto utili per inquadrare la situazione della grave marginalità a Milano - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - quella di febbraio ci permetterà di perfezionare il lavoro raggiungendo un numero di persone più elevato e ottenendo da loro adesioni e risposte migliori. Chiediamo la collaborazione di tutti: sappiamo che i milanesi sono molto sensibili a questo tema e siamo certi che non faranno mancare la loro partecipazione".





La rilevazione si svolgerà in due momenti e avrà bisogno di circa mille volontari. Si partirà il 12 febbraio quando, tra le 20 e l'una di notte, squadre di almeno tre volontari, guidati da coordinatori, si muoveranno in città per contare e intervistare le persone che vivono per strada. Da martedì 13 a venerdì 16 febbraio il lavoro si svolgerà, tra le 18 e le 22, all'interno delle strutture di accoglienza. Le iscrizioni online sono aperte fino al 4 febbraio.

Durante la rilevazione dello scorso giugno, a cui hanno partecipato oltre 700 cittadini volontari, sono stati incontrati 2021 senza dimora, pari a circa lo 0,15% della popolazione milanese. Il 39% delle persone rintracciate in strada si concentrava nel territorio del Municipio 1. Oltre al centro storico, le presenze più significative sono state rilevate nei Municipi 2 e 3 (rispettivamente il 18% e il 13% del totale). Si trattava per circa il 90% di uomini che, in due terzi dei casi, hanno un'età superiore ai 35 anni.



