Oggi per Terracciano firma del contratto con il Milan

Filippo Terracciano ha svolto le visite mediche con il Milan e ora ha raggiunto il centro medico Ambrosiano per l'idoneità sportiva prima di raggiungere la sede del club rossonero per la firma sul contratto. Terracciano arriva a titolo definitivo dal Verona per 4.5 milioni di euro.

È il secondo rinforzo in difesa per il Milan dopo il rientro dal prestito di Gabbia, mosse necessarie per sopperire agli infortuni che hanno messo in difficoltà i rossoneri nella prima metà di stagione.



