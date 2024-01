Minaccia 17enne con machete e lo rapina del monopattino, preso

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e minacciato con un machete un 17enne per rapinarlo del monopattino, la notte del 5 gennaio scorso a Sesto San Giovanni (Milano).

Il 24enne, italiano e pregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri dopo una segnalazione da parte dei militari dell'Esercito del servizio 'Strade Sicure', nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Bloccato mentre si allontanava con il mezzo rubato, aveva ancora con sé il machete usato per minacciare il minorenne, oltre ad alcune dosi di stupefacente, tra eroina, metanfetamina e cocaina. Portato in carcere a Monza, il 24enne dovrà rispondere di rapina aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



