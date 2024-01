Iniziati lavori per riasfaltare la pista dell'autodromo di Monza

Sono iniziati oggi i lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza: un lavoro la cui durata è prevista in 140 giorni e che porterà all'adeguamento di tre sottopassi per la separazione di traffico veicolare e pedonale, la creazione di un nuovo sottopasso e il rifacimento dell'asfalto. Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato dato il via all'intervento: sarà realizzata ex novo tutta la pavimentazione, che verrà interamente demolita e rimossa, per poi essere ricostruita con logiche di utilizzo anche di materiali avanzati.

Presenti anche il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, e di Acm, Geronimo La Russa, il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Tre gli obiettivi di intervento sul circuito: migliorare la sicurezza, il rapporto con l'ambiente e le prestazioni.



