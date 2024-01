Husky si incastra in casa nel Milanese, liberato dai pompieri

Brutta avventura per una femmina di cane Husky di tre anni che è stata salvata dai pompieri questa mattina, nel Milanese, dopo essersi incastrata in un condotto di ventilazione dentro l'appartamento dove vive. Tratta in salvo, è in perfette condizioni di salute ed è stata subito riconsegnata ai proprietari.

È accaduto verso le 10 quando l'animale è sfuggito alla vigilanza dei padroni e, probabilmente per curiosare, ha infilato la testa in un condotto di aerazione la cui grata era stata temporaneamente rimossa per una serie di piccoli lavori di manutenzione in corso nell'appartamento, in una palazzina in via Sant'Adele a Corsico (Milano).

Trishi, questo il nome dell'Husky siberiano, non riusciva più a uscire da sola e nemmeno con l'aiuto dei suoi padroni. Così è stata chiamata una squadra di vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Darwin a Milano che, con mazza e punteruolo, hanno con molta attenzione allargato il foro fino a quando non è stato possibile disincastrare il cane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA