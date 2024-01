Fintech, al via la partnership tra Innexta e Fintastico

Arriva la nuova partnership tra Innexta, la società del Sistema Camerale italiano partecipata da Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da altre 20 Camere di Commercio e Fintastico, tra i principali operatori italiani nel mondo dell'informazione e divulgazione del campo del fintech.

"L'obiettivo - spiega in una nota la stessa Camera di Commercio - è di offrire servizi finanziari, facilitare la trasformazione digitale delle Pmi, la loro crescita e innovazione in un contesto economico in continuo cambiamento, con la creazione di un marketplace della finanza per le imprese, con un pre-screening per valutare l'equilibrio economico, finanziario, organizzativo dell'impresa, in una logica di 'embedded finance'".

"Grazie a questa nuova collaborazione - afferma Giovanni Da Pozzo, presidente di Innexta - rafforziamo il supporto alle imprese nell'accesso al credito, favorendo l'accesso a fonti di finanza alternativa che abbiano un occhio di riguardo per la sostenibilità e la digitalizzazione, due temi fondamentali per il prossimo futuro".



