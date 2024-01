Serie A: Roma-Atalanta 1-1

Roma-Atalanta 1-1 (1-1) Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente (1' st Hujisen), Kristensen, Karsdorp (20' st Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (28' st Paredes), Zalewski (20' st Spinazzola), Dybala (39' st El Shaarawy), Lukaku. (99 Svilar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun). All.: Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini (41' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (34' st Palomino), Holm, de Roon, Ederson (20' st Pasalic), Ruggeri (19' st Zappacosta), Koopmeiners, De Ketelaere (1' st Scamacca), Miranchuk. (1 Musso, 31 Rossi, 9 Muriel, 20 Bakker, 21 Zortea, 44 Mendicino, 53 Comi). All: Gasperini Arbitro: Aureliano di Bologna Reti: nel pt, 8' Koopmeiners, 39' Dybala (rig.) Angoli: 6-5 per la Roma Recupero: 6' e 5' Espulso: Mourinho per proteste al 48' st Ammoniti: Scalvini, Ruggeri, Ederson, Kristensen, Zappacosta, Holm.

Spettatori: 60.022



