Lotteria Italia: primo premio a Milano, 'quartiere in subbuglio'

"La voce si è sparsa subito, il quartiere è completamente in subbuglio: tutti vogliono sapere chi è il vincitore". Luigi Stella, 58 anni, è il titolare del bar Valdagno in via delle Forze Armate, zona Baggio a Milano, dove è stato venduto il biglietto della lotteria da 5 milioni di euro. "Io l'ho saputo stamattina tramite un cliente. Non ci credevo, pensavo al solito scherzo. Poi ho avuto la conferma.

Sono quelle cose che uno dice 'non succederà mai' e invece stavolta è successo". Nessuna informazione sul fortunato vincitore, che però è "sicuramente un cliente, qualcuno del quartiere". I biglietti "sono stati venduti tutti, gli ultimi ieri mattina, ne erano rimasti una decina", spiega Stella, che gestisce il bar di famiglia, aperto "cinquant'anni fa" dal padre, insieme al fratello Emanuele.

"Al vincitore dico: se si vuole ricordare di noi, lo ringraziamo. Sono contento per lui, la sua vita di sicuro è cambiata, e non di poco", ha concluso.

