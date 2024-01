Auto finisce nel lago a Como, morti un uomo e una donna

Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni sono morti a bordo della loro auto che nella tarda serata di ieri è finita nel lago a Como. I corpi sono stati recuperati questa mattina. Al momento non si conoscono ancora le generalità.

La tragedia si è consumata alle 23.00, in un piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago. L'automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L'allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi.

E' il secondo incidente di questo tipo. Il 2 gennaio un'auto è finita dopo un volo di 40 metri da un dirupo, nelle acque del Lago di Como a Colico, in provincia di Lecco. Una donna è annugata, salvo il marito



Riproduzione riservata © Copyright ANSA