Rabbia Verona, 'a San Siro subito un grande torto'

"Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine.

Sull'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro". Lo ha detto il ds del Verona Sean Sogliano, intervistato da Dazn dopo il ko con l'Inter. "In una sala Var non si può fare questo errore, o è mancanza di rispetto o è altro. Per me non è un errore: il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA