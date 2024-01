Morto l'ex senatore Felice Besostri

È morto la notte scorsa a Milano Felice Besostri, 79 anni, avvocato amministrativista, docente universitario e senatore per i Ds dal 1996 al 2001. Noti i suoi ricorsi e le sue critiche su alcune leggi elettorali, in particolare il Porcellum e l'Italicum. Negli anni '80 Besostri aveva ricoperto per il Psi la carica di sindaco. A dare notizia della morte è stato stamani Valdo Spini, ex vicesegretario del Psi e presidente della Federazione Laburista. "Intransigente difensore dei diritti sia a livello nazionale sia internazionale, - ha commentato Spini - Besostri ha condotto negli ultimi anni coraggiose e vigorose battaglie contro le leggi che comprimevano la libera ed uguale espressione del voto elettorale delle cittadine e dei cittadini".



