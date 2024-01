Maltempo: chiuso un tratto della strada statale dello Spluga

Il maltempo ha causato la chiusura al traffico della strada statale dello Spluga in entrambe le direzioni all'altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio. Lo segnala l'Anas i cui tecnici - insieme alle forze dell'ordine - sono sul posto per gestire il blocco della circolazione e per consentire la riapertura del tratto di strada prima possibile.

Le località turistiche dell'alta Valchiavenna e gli impianti di sci sono comunque raggiungibili con la viabilità alternativa.





