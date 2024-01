Calcio: Pioli, 'domani conta finalizzare più degli avversari'

"Domani inizia una settimana decisiva. Cominciare bene sarebbe importante per tanti motivi.

Dobbiamo essere concentrati solo sulla sfida con l'Empoli. Il peggio è alle spalle? Abbiamo detto che ci aspetta una settimana importante, credo che questa domanda vada fatta finita la partita con la Roma": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli dopo il successo in Coppa Italia col Cagliari e i tre punti conquistati col Sassuolo.

"Vogliamo fare tanti punti in campionato - dice l'allenatore rossonero - poi però ci sono tante cose da fare sul campo.

Domani conta finalizzare di più dei nostri avversari, difendere meglio, cercare di vincere la partita. Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vuol dire che il periodo difficile è alle spalle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA