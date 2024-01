Palladino: 'Vorrei rendere indimenticabile il 2024 del Monza'

"Vorrei rendere indimenticabile il 2024 del Monza". L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, lo scandisce bene alla vigilia della trasferta in casa del Frosinone, domani alle 15.

"Dopo un 2023 unico e strepitoso, vorremmo cercare di mantenere la stessa mentalità. Ci sono tutti i presupposti per chiudere bene il girone di andata e fare bene il girone di ritorno. Mi interessa la fame e la determinazione, che non devono mani mancare". Palladino, squalificato per la trasferta in Ciociaria, prosegue: "Con il mio secondo, Stefano Citterio, e con i collaboratori saremo in costante contatto. Riusciamo a essere molto produttivi. Io vivo la partita in maniera molto in tensa e mi sentirò un leone in gabbia. Detto questo, so di avere uno staff forte e siamo tranquilli". "Il Monza ha nel suo dna l'ambizione di potersela giocare con tutti - dice ancora -. Se l'approccio alla partita con il Frosinone sarà quello che ho visto in allenamento, sono sicuro che faremo una grande prestazione".

Poi Palladino parla anche di mercato: "Ieri abbiamo avuto un confronto con Galliani e siamo in perfetta sintonia su tutto", spiega l'allenatore del Monza. "Dobbiamo fare poche cose e sfoltire qualcosa - conti0nua -. Non entro nel merito di chi debba partire, ma per il bene del Monza e anche dei ragazzi qualcosina dobbiamo fare".



