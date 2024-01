Calcio: Palladino, a Frosinone come contro una big di A

Il Monza a Frosinone ritrova l'ex Luca Mazzitelli, centrocampista protagonista della promozione in A dei brianzoli due anni fa: "Credo sia stato un giocatore sottovalutato, non dal Monza ma da tutta la Serie A", dice di lui Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta in Ciociaria, in programma domani alle 15.

L'allenatore del Monza spiega: "Si tratta di un giocatore intelligente tatticamente e con abilità tecnica. E domani sarà una trasferta molto complicata: ai miei ho detto di affrontare la partita come affronteremmo una grande del campionato".

Palladino parla poi dei singoli del suo Monza: "Izzo sta bene, ha lavorato tutta la settimana dopo il fastidio avvertito al ginocchio in rifinitura a Napoli. Oggi ho visto un grande Vignato in rifinitura, dopo che nelle scorse settimane ha sofferto del solito fastidio che gli impedisce di dare continuità agli allenamenti. Bondo? L'estate scorsa ho trovato un ragazzo cresciuto, ora quando lo metto dentro è un giocatore importante".



