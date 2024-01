Calcio: Buchanan, Inter la scelta migliore per me

"Penso che in questo momento della mia carriera questa sia la decisione più corretta e adatta a me.

Seguo l'Inter da molto tempo: è una squadra nella quale mi vedo, sono davvero entusiasta di quello che mi aspetta". Sono queste le prime parole di Tajon Buchanan da giocatore dell'Inter, in una intervista rilasciata al canale tematico del club nerazzurro. "Voglio adattarmi il più velocemente possibile, apprendendo più cose possibili dall'allenatore, dal suo staff e dai compagni di squadra che sono qui da più tempo. Ho tanta voglia di imparare e di aiutare la squadra - ha spiegato l'esterno canadese a InterTv -. Sono davvero orgoglioso di essere il primo canadese a giocare nel campionato italiano: è un grande traguardo che mi rende molto fiero. So cosa mi aspetta, per questo devo imparare dallo staff e dai compagni per essere pronto".

"Che accoglienza mi aspetto dai tifosi? Onestamente non so cosa aspettarmi, perché non ho mai vissuto un'esperienza del genere in tutta la mia vita: guardando le partite in TV ho capito che qui il tifo è incredibile, con tifosi eccezionali che riempiono lo stadio per ogni partita. Non vedo l'ora di mostrare loro cosa posso fare, per aiutare il più possibile la squadra", ha concluso Buchanan.



