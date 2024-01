Inter: Buchanan a Milano per visite e contratto

Tajon Buchanan è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno canadese è infatti atterrato pochi minuti fa a Milano, dove in mattinata svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo renderà un calciatore nerazzurro.

Buchanan arriva dal Bruges a titolo definitivo in una operazione da circa sette milioni di euro con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale: il canadese, il primo nella storia della Serie A, tuttavia non sarà già disponibile per la gara di sabato con il Verona, visto che ripartirà per il Belgio per sbrigare le ultime pratiche burocratiche.



