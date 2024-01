In auto 80 kg di droga confezionati come barrette di cioccolato

Avevano impacchettato 80 chili di hashish con i marchi di note barrette di dolci per cercare inutilmente di passare inosservati. I due, entrambi marocchini, non si sono però fermati all'alt dei carabinieri a Lurano, in provincia di Bergamo, e sono stati inseguiti e bloccati e nel baule della loro auto è stata trovata e poi sequestrata la droga. In carcere sono finiti un 30enne e un 45enne.

I carabinieri di Treviglio avevano organizzato un posto di blocco a Verdello, sempre nel Bergamasco. L'auto è passata e al segno di fermarsi ha accelerato. Da lì l'inseguimento fino a Lurano. A bordo del veicolo c'erano decine di panetti confezionati come se fossero dolciumi di note marche ma che contenevano hashish. I militari hanno sequestrato anche contanti e alcuni telefoni cellulari.

I due marocchini sono stati portati in carcere su disposizione della Procura di Bergamo e il gip ha convalidato sia l'arresto sia la misura cautelare.



