Dopo quattro denunce della ex moglie è scattato il braccialetto elettronico per un uomo di 37 anni di Gambara, in provincia di Brescia. La ex consorte lo ha più volte denunciato per maltrattamenti e minacce. Alla donna è stato invece affidato un dispositivo che segnala in tempo reale se l'uomo ha violato il divieto e contestualmente avvisa le forze di polizia.



