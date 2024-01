Calcio: Inter; Lautaro e Dimarco si allenano in gruppo

L'Inter ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco. L'attaccante argentino e l'esterno italiano hanno infatti partecipato al primo allenamento con il gruppo dopo i rispettivi infortuni e quindi saranno pronti per la sfida di sabato contro il Verona.

Sia Lautaro che Dimarco hanno dovuto saltare le ultime due partite del 2023 contro il Lecce e il Genoa, ma inizieranno il nuovo anno scendendo in campo a San Siro. In attesa del nuovo arrivo Buchanan, quindi, il tecnico interista Simone Inzaghi avrà tutti i suoi big a disposizione per la prima gara del 2024.





