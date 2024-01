Passo indietro per protesta alla cerimonia per il vigile ucciso

La protesta della polizia locale di Milano, che ha indetto uno sciopero per il 14 gennaio e il blocco degli straordinari dal 12 al 16, andrà in scena anche alla tradizionale cerimonia in ricordo di Nicolò Savarino, il vigile in bicicletta travolto e ucciso da un suv il 12 gennaio 2012.

"Questa amministrazione comunale - hanno scritto in un comunicato congiunto l'rsu del Comune, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Frp, Csa e Usb - insieme al comando invece di valorizzare il Corpo della polizia locale ne vuole stravolgere l'organizzazione del lavoro peggiorando, di conseguenza, la vita delle lavoratrici e dei lavoratori". Fra le promesse fatte dopo la morte di Savarino non mantenute, i sindacati segnalano quella di evitare i controlli a piedi o in bicicletta.

Per questo "i lavoratori della polizia locale che parteciperanno come ogni anno alla commemorazione del nostro collega Nicolò Savarino - hanno annunciato - in segno di protesta effettueranno un passo indietro quando prenderà la parola un rappresentante dell'amministrazione comunale".



