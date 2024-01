Muore di malaria a Cremona, verso l'apertura di una inchiesta

La procura di Cremona aprirà un'indagine sulla morte di Lorenzo Pagliari, il 38enne deceduto al Maggiore di Cremona lo scorso 31 dicembre a causa di una forma di malaria inizialmente scambiata per influenza. Una morte catalogata come incidente mortale sul lavoro dato che Pagliari ha contratto la malattia in Camerun dove era stato per un'azienda come tecnico elettronico.

Il dirigente della Struttura Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats della Val Padana Alberto Righi ha spiegato alla Provincia Pavese che "il Servizio si attiverà per le verifiche, prevedendo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura per una nostra attività di indagine quale approfondimento delle responsabilità".

Pagliari, tecnico dell'Ocrim rientrato dall'Africa un paio di settimane prima di Natale, aveva iniziato a sentirsi male la vigilia di Natale. I medici, inclusi due specialisti chiamati dalla famiglia, avevano pensato a una forte influenza. La situazione è peggiorata e il 30 dicembre è stato ricoverato in terapia intensiva dove è morto a San Silvestro. Migliorano invece le condizioni di un suo collega, anche lui affetto da malaria, che era stato ricoverato il 29 dicembre nel reparto di Malattie infettive.



