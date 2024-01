Morta Cecilia Quagliana, maestra-luminare del metodo Montessori

È morta lo scorso 29 dicembre Cecilia Quagliana, da anni direttrice della casa dei bambini Montessori di Milano e direttrice didattica della scuola Montessori bilingue, una delle principali esperte in Italia del metodo Montessori. Proprio la scuola bilingue ha voluto ricordare con un post come sia stata "a lungo un fondamentale e stimolante punto di riferimento per tutto il mondo montessoriano in Italia".

Cinquantanove anni, Quagliana era 'cresciuta' con il metodo Montessori, era infatti nipote di Jole Rutiglioni, la fondatrice nel dopoguerra della Casa dei Bambini. "Il bene che la sua opera di educatrice negli anni ha apportato a migliaia di bambini e famiglie, sprona anche noi a continuare lungo la strada che abbiamo tracciato insieme e verso gli obiettivi che lei ci ha indicato" prosegue il post.

A testimoniare la riconoscenza delle famiglie e delle 'sue' classi sono anche i necrologi e i messaggi pubblicati anche ieri nel giorno del funerale. Da un "ti vogliamo bene" della classe 2010 della casa dei Bambini al ringraziamento della classe 2012.

"Donna forte, spirito libero, che con la sua tenacia ha saputo costruire grandi progetti e ha accompagnato e ispirato familiari e amici nei percorsi della vita. Non dimenticheranno il tempo passato a ridere insieme. Lascia un vuoto profondo in chi la conosceva" ha scritto la famiglia.



