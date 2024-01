È ufficiale, Matteo Gabbia torna al Milan. Il club rossonero comunica infatti, in una nota ufficiale, di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Gabbia al Villarreal e che il calciatore "sarà da oggi riaggregato alla prima squadra". È il primo rinforzo in difesa della squadra rossonera che è in piena emergenza nel reparto a causa degli infortuni.



