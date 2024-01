'Un anno in metro Milano a 2 euro', ma è una truffa su Facebook

Una tessera viaggi con cui viaggiare sulle metropolitane di Milano "per soli due euro" all'anno. Sembra un proposta vantaggiosa (troppo considerando che il costo di un singolo biglietto è di 2.20 euro), ma in realtà è un tentativo di truffa che sta circolando sui social.

In particolare su Facebook, dove la pagina 'Milano Card' pubblicizza la finta offerta. Una truffa che con le stesse modalità è stata messa in piedi anche a Torino e a Roma.

"Atm non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook" ha sottolineato l'azienda dei trasporti milanesi in un comunicato stampa.

"In merito alla presunta offerta commerciale, veicolata in questi giorni dalla pagina Facebook di un operatore di servizi, secondo la quale sarebbe possibile ottenere una carta per ⁠12 ⁠mesi di viaggi gratuiti in metropolitana - aggiungono dall'azienda - Atm precisa di essere completamente estranea all'iniziativa, nonché di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con l'operatore".

Sotto al post dell'offerta su Fb compaiono anche diversi commenti di utenti, con profili più che dubbi, che avrebbero provato la tessera: "Abbiamo chiamato oggi Atm. Hanno confermato che questa promozione è stata effettivamente lanciata online con il supporto del governo. Quindi, non esitate" si legge in uno dei commenti.

"Personalmente sono sempre stato scettico riguardo a questo tipo di promozioni. Non so, non ho mai creduto nelle offerte gratuite o condizionatamente gratuite. Ma qui, sembra che funzioni. Ho ordinato, hanno confermato, e hanno consegnato.

Alla fine, sono soddisfatto" è il testo di un altro commento.

Alcuni utenti che hanno invece provato ad ottenere la card d si sono accorti della truffa: "L'ho fatto ieri sera, mi avete fregato 10 euro anziché 2... Non affidatevi a questa pagina di incapaci" avvisa qualcuno. O ancora: "È una truffa. Mi è toccato bloccare la carta di credito. Non abboccate, a dispetto dei commenti che leggete".



