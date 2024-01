La chiesa dei Santi Martiri Ippolito e Cassiano compie 100 anni

Ricorre quest'anno, a Olgiate Comasco, il centenario della consacrazione della chiesa dedicata ai Santi Martiri Ippolito e Cassiano, consacrata dal vescovo missionario Giovanni Menicatti il 5 gennaio 1924. Dopo cento anni, alle ore 17 di venerdì 5 gennaio, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, presiederà il pontificale solenne alla presenza dei fedeli e delle associazioni e autorità invitate. Al termine della messa e visitando la chiesa, i fedeli potranno conseguire l'indulgenza plenaria.

"La nostra parrocchiale è stata consacrata alla vigilia della festa dell'Epifania, una festa che ci invita a riscoprire la bellezza delle pietre della parrocchiale e la nostra bellezza", afferma il parroco, don Flavio Crosta. "La celebrazione di questo centenario offre alla comunità lo spunto per interrogarsi sul proprio essere pietre vive che cercano Colui che cerca, pietre vive che edificano rapporti di qualità".

"La vostra comunità, già a partire dalla costruzione dell'edificio, esprime il forte legame che desiderate avere con la comunità dei santi" aveva scritto Papa Francesco in una lettera inviata il 23 agosto dello scorso anno in occasione della Settimana Gerardiana e del centenario della consacrazione della chiesa parrocchiale. "Infatti - aveva sottolineato il pontefice - la bella facciata della vostra Chiesa parrocchiale racchiude le nicchie che ospitano le statue dei santi Giovanni Battista, Ippolito, Cassiano e Antonio da Padova".



