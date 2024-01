Volontari cercano cane sparito, bersagliati da botti fine anno

Un gruppo di volontari alla ricerca di un cane scappato a Natale, spaventato dallo scoppio di un petardo, è stato costretto a sospendere le operazioni, bersagliato da botti di fine anno mentre perlustrava il quartiere milanese di Baggio, dove l'animale era stato segnalato.

"Da prima della mezzanotte è cominciata una vera e propria battaglia di fuochi e botti, dalle finestre, nei cortili, che si è intensificata fino costringerci ad allontanarci per non correre dei seri rischi - ha raccontato Debora Fiora, una delle ricercatrici - Impossibile chiedere di smettere e così, oltre ai pericoli che abbiamo sfiorato noi abbiamo perso ogni speranza di trovare il cane se davvero fosse stato là: sarà scappato ancora più lontano".

Proprio lo scoppio di un petardo, il pomeriggio di Natale, è stato all'origine della fuga del cane, Simba, 3 anni, nero, taglia media. Era stato portato dai proprietari a correre al Parco dei Fontanili tra Cesano Boscone e Baggio e, mentre stava giocando con altri cani, alcuni ragazzi hanno fatto scoppiare un petardo. Simba terrorizzato si è messo a correre all'impazzata per sparire poi nei boschi. Da allora sono cominciate le ricerche a cui sta partecipando anche Debora, che è la titolare dell'associazione di volontariato Acchiapalevrieri. "La speranza di ritrovare Simba c'è sempre - ha aggiunto Debora - Ma vorremmo anche che questo episidio servisse a sensibilizzare di più sulle conseguenze di questo genere di festeggiamenti, soprattutto per i poveri animali".

"Purtroppo ci sono state anche tante telefonate di cattivo gusto di chi si è divertito con false segnalazioni - ha raccontato un'altra educatrice cinofila Giovanna che sta partecipando alle ricerche insieme al suo cane molecolare Pixel, specializzato nel ritrovamento di cani scomparsi - Ma la cosa positiva è che tanta gente invece si è unita a noi nelle ricerche"



