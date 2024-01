Macchina lasciata sui binari, intervengono i vigili del fuoco

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti per rimuovere una macchina, un'utilitaria Chrysler grigia, lasciata sui binari della ferrovia a Meda, nei pressi di un passaggio a livello.

La persona che guidava la vettura era presente sul posto.

Dalle prime ricostruzioni fornite si sarebbe trattato di una manovra errata con la macchina lasciata sui binari dopo aver percorso almeno una trentina di metri.

Fortunatamente la circolazione dei treni era già sospesa.

Sul posto per ripristinare le condizioni di sicurezza è intervenuta l'autopompa del distaccamento di Seregno.

Inoltre, nelle prime ore del 2024 il comando dei vigili del Fuoco di Monza è stato impegnato con tutte le squadre disponibili sul territorio per gestire più di 20 interventi di soccorso tecnico urgente legati a incendi causati dai fuochi d'artificio.



