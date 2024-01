A Milano 13 opere con legno alberi abbattuti dal maltempo

Dare una nuova vita e un nuovo significato al legno degli alberi abbattuti dal nubifragio del 25 luglio: era questo l'obiettivo del bando pubblico pubblicato a settembre dal Comune di Milano che ha scelto 13 opere tra le proposte presentate dai cittadini.

Si tratta di opere 'site-specific', elementi d'arredo e panchine selezionate da una commissione interna al Comune che ha inviato ora i progetti all'esame della Conferenza dei servizi, a cui partecipa anche la Soprintendenza per l'approvazione definitiva e la localizzazione.

"Tutte le proposte arrivate da singoli artisti, studi di design e associazioni intendono ispirare cittadini e cittadine alla riflessione sul rapporto tra uomo e natura e sugli impatti devastanti del cambiamento climatico. Per farlo, i tronchi verranno trasformati e lavorati in modi diversi, diventando opere d'arte o oggetti di arredo nei parchi", si legge in una nota del Comune.

"Le opere hanno colto lo spirito del nostro avviso pubblico - commenta l'assessora al Verde Elena Grandi -. La trasformazione degli alberi abbattuti dal vento in oggetti di design o arredo urbano sarà uno sprone a ricordare quello che è successo l'estate scorsa e a riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico nelle città. Ma rappresenta anche un segno di rinascita e concretezza, a ricordo di come Milano in poco più di un mese ha saputo reagire e rialzarsi. C'è stato un grande entusiasmo intorno a questa iniziativa, tanto che le proposte hanno continuato ad arrivare anche dopo la scadenza; stiamo valutando una riapertura dell'avviso".



