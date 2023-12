Milan: Pioli, 2023 anno da sufficienza. Spero 2024 migliore

"Non do un voto al 2023, ma credo sia stato un anno da giudizio sufficiente". Stefano Pioli tira le somme dopo la vittoria per 1-0 sul Sassuolo ed esprime giudizi sul suo Milan. "Spero che il 2024 sia migliore da un punto di vista sportivo", aggiunge il tecnico rossonero.

Pioli appena prima aveva minimizzato alle telecamere di Sky su qualche sporadico fischio a Leao, al momento della sostituzione: "Credo che non sia ancora al 100% dopo l'infortunio, ma oggi l'ho visto più incisivo e rimane un punto di riferimento della nostra fase offensiva, pur dovendo trovare la condizione migliore". Dello stesso tenore le parole poi pronunciate da Alessandro Florenzi a Dazn: "C'è stato qualche fischio per Leao? Lo aiuteremo a trasformarli in applausi, è il più forte che abbiamo".



