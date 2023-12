Lite fra senzatetto a Milano, donna ferita a coltellate

Una donna di 45 anni è stata ferita a coltellate nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici in zona Barona a Milano. Lo hanno riferito 118 e Polizia di Stato, intervenuti nel luogo dell'accaduto, via San Vigilio all'angolo con via San Paolino, a ridosso dell'ospedale San Paolo, dove la donna, una senza fissa dimora di origine salvadoregna, è stata ferita poco prima di mezzanotte.

Colpita da fendenti a torace, schiena e gamba destra, è stata trasportata in codice rosso, cosciente ma in stato di alterazione alcolica, all'ospedale di Niguarda. Già dimessa, verrà sentita stamani in Questura.

La Polizia di Stato, che indaga sull'episodio, ha precisato di avere già identificato un presunto aggressore, sudamericano anche lui senza fissa dimora, che in questo momento viene cercato dagli agenti. Secondo quanto riferito alla base del ferimento ci sarebbe l'ennesima lite tra i due.



