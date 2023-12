Furti in centro a Milano per 450mila euro, presi due ladri

La polizia ha fermato a Milano e a Cesate, nell'hinterland, due cittadini serbi di 56 e 66 anni gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi furti commessi tra ottobre e dicembre in gioiellerie, alberghi e negozi di lusso nel quadrilatero della moda con un bottino stimato di 450mila euro.

Le indagini sono cominciate dopo il furto di una collana da 123mila euro in una gioielleria Pomellato di via Monte Napoleone da parte di due uomini. Le stesse persone hanno rubato 10 bottiglie di vino del valore totale di circa 200mila euro al Four Season, hotel cinque stelle di via del Gesù.

Il successivo 5 novembre i due uomini, insieme a un terzo complice, hanno messo a segno un altro furto nella gioielleria Gismondi all'interno dell'hotel Casa Baglioni, dove hanno portato via una collana da 100mila euro. L'ultimo colpo sarebbe quello commesso alla vigilia di Sant'Ambrogio quando alla Rinascente è stata rubata una bottiglia di champagne Dom Pérignon dal valore di 3.200 euro.

L'attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di ricostruire tutti gli episodi e di identificarne gli autori, tutti cittadini serbi. A Milano e a Cesate, nell'hinterland, sono quindi scattati i fermi. Altri due cittadini serbi sono stati, attualmente, deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà.



