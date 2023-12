Due tonnellate di botti illegali nel bresciano, un arresto

Due tonnellate di botti illegali sequestrati, una persona arrestata e sei denunciate. È questo il bilancio dell'attività di prevenzione della Guardia di Finanza del Gruppo di Brescia che nel territorio della provincia ha eseguito una serie di controlli e ispezioni in vista di fine anno.

In particolare in due diversi esercizi di Brescia e Nave sono stati sequestrate le due tonnellate di giochi pirotecnici venduti senza le necessarie autorizzazioni. Nel corso di controlli mirati a privati cittadini sono invece state sequestrate 52 bombe carte ritenute "dal potenziale micidiale per le persone e per la sicurezza pubblica".



