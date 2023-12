Biglietti con molestie alla negoziante, denunciato per stalking

Un uomo di 56 anni è stato denunciato a Milano per atti persecutori dai Carabinieri che lo ritengono l'autore di una serie ripetuta di molestie scritte a una donna di 58 anni. Secondo le accuse, infatti, l'uomo, attaccava quotidianamente dei biglietti dal contenuto volgare sulla porta del negozio dove lei lavora.

I presunti atti persecutori sarebbero proseguiti per oltre due mesi, ogni giorno, in pausa pranzo, quando, secondo la denuncia di lei, i biglietti comparivano attaccati con del nastro adesivo sulla porta, anche riportando particolari da cui si capiva che lo sconosciuto la spiava. Alla fine la donna esasperata e preoccupata nel giugno scorso ha sporto denuncia, e dopo una serie di accertamenti, anche utilizzando i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a trovare dei riscontri ritenuti sufficienti a identificare il 56enne, che ha precedenti e risiedere nel quartiere, e a far scattare una denuncia in stato di libertà.





