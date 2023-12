A Milano sequestrate 3,7 tonnellate di botti illegali, 7 arresti

La Guardia di Finanza di Milano, durante i controlli in vista di capodanno, ha sequestrato in città e nell'hinterland oltre 105.000 botti illegali, pari a 3,7 tonnellate di fuochi d'artificio. Le indagini nascono anche dall'approfondimento delle pubblicazioni su diversi social networks: 36 persone sono state denunciate a piede libero e 7 arrestate.

In alcuni casi la merce è stata rinvenuta all'interno di abitazioni private dove veniva confezionata artigianalmente e conservata "senza alcuna cautela". Parte dei botti provenivano da altre regioni italiane, trasportate "in spregio delle più elementari regole di sicurezza".



